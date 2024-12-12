Bakan Fidan'dan 'Ankara Bildirisi' açıklaması: Tarihi adımın öncüsü oldu

Dün Somali ve Etiyopya arasında 'Somaliland' krizinin çözümüne ilişkin atılan 'Ankara Bildirisi' adımını değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye; Afrika kıtasında istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak tarihi bir adıma öncülük etti" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi" hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Fidan, "Somali ve Etiyopya arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözümü yönünde önemli bir aşamayı tamamladık" dedi.

Bakan Fidan, şöyle devam etti:

"8 aydır ortaya konan diplomatik çaba ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci bizzat yönetmesi sayesinde Türkiye; Afrika kıtasında istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak tarihi bir adıma öncülük etti.

Süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini, önceliklerini ve beklentilerini dikkatle dinledik. Her iki ülkenin katkılarıyla üzerinde mutabık kaldığımız Ankara Bildirisi metnini ortaya çıkardık. Geçmişe değil geleceğe odaklanan bu ortak bildiri, iki dost ülkenin iş birlikleri üzerine inşa edecekleri ilkeleri belirlemektedir.

Türkiye’ye duyulan güven ve sağlanan mutabakat, adil ve sürdürülebilir çözümler üreten diplomasi anlayışımızın güçlü bir tezahürüdür.

Somali ve Etiyopya’ya, arabuluculuğumuza duydukları güven ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz.

Bundan sonra da sürecin ilerlemesi ve taraflar arasında iş birliğinin güçlenmesi için desteğimizi sürdüreceğiz."