Bakan Fidan: Ege ve Doğu Akdeniz’deki ittifaklar Türkiye’yi hedef alıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nda bu yıl yaşanan yoğun diplomatik katılıma dikkat çekti. Forum kapsamında 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ile 50 bakanın ağırlandığını belirten Fidan, organizasyonun küresel ölçekte önemli bir diplomasi platformuna dönüştüğünü vurguladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları;

"Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz dörtlü toplantıda bölgemizde barış ve istikrarı destekleyici adımları ve seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak tesisine yönelik muhtemel girişimleri ele aldık. Bölgemizin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla atacağımız somut adımları tespit ettik. 6 Müslüman ülkenin bir araya geldiği toplantıda ise Gazze Barış Planı’nın safahatını ele aldık. Sürece ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik birlikte hayata geçireceğimiz ortak planlamaları ele aldık."

“Diplomasinin geleceğinde bölgesel çözümler ve ekonomik denge öne çıktı”

Forumun fikri zemininde geleceğin diplomatik mimarisinin tartışıldığını kaydeden Fidan, öne çıkan ana fikri şu şekilde paylaştı:

"Oturumlarımızda bölgesel krizlerin ancak o coğrafyanın kendi dinamikleriyle ve bölgesel aktörlerin etkin katılımıyla çözüme kavuşturulacağı fikri belirgin biçimde öne çıktı. Korumacılığın yükseldiği bir çağda yatırımların, serbest ticaretin ve bağlantısallık projelerinin istikrara yapacağı katkıyı tekrar tekrar vurgulama imkanı oldu. Jeokonominin yeniden tanımlandığı günümüzde küresel ve ulusal öncelikler arasındaki dengenin nasıl kurulacağı etraflıca ele alındı."

“Afrika ve küresel meseleler Antalya Diplomasi Forumu’nda geniş kapsamlı ele alındı”

Afrika kıtasına bu yıl özel bir önem verdiklerini dile getiren Bakan Fidan, diplomasinin kapsamını genişlettiklerini ifade etti:

"Geleceğin dünyasına şekil verecek olan yapay zekanın jeopolitiği, kritik mineraller üzerinden yürütülen stratejik rekabet ve küresel enerji haritasının yeniden çizilmesi konuları da bu seneki forumda panellerimizde tartışıldı. COP31’e giden süreç bağlamında gıda güvenliğinin önemiyle kuraklık ve iklim değişikliğine karşı atılacak adımların jeopolitik gerilimlere kurban edilmemesi gerektiğinin altını çizdik. Yarını tasarlamak teması altında icra ettiğimiz forumumuzda yarının gerçek sahiplerini de ihmal etmedik."

"Bölgenin geleceği dış değil, bölge aktörleriyle şekillenecek”

Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Fidan, özellikle bölgedeki dörtlü ittifak ve Gazze Barış Planı üzerine kritik açıklamalarda bulundu.

İsrail basınında yer alan "radikal Sünni ittifakı" yakıştırmalarına tepki gösteren Fidan, bölgenin geleceğinin ancak bölge aktörleriyle şekilleneceğini iletti.

“Bölgesel işbirliğiyle ekonomik ve stratejik potansiyel harekete geçirilecek”

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki görüşme trafiğinin amacını açıklayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dört ülkenin bölgesel sahiplenmeyi gerektiren bütün konuları ama bütün konuları ele alarak sahici, gerçekçi uygulanabilir bir gündemle yoluna devam etmesi hedefleniyor. Bizim rasyonel bir tespitimiz var; bu bölge olması gereken işbirliği imkanlarını kullanmadığı için kendi potansiyelini hayata geçiremiyor. Liderlerimizin iradesini ekonomi, teknoloji, sağlık ve savunma gibi birçok alanda hayata geçiriyoruz."

“Ege ve Doğu Akdeniz’deki ittifaklar Türkiye’yi hedef alıyor"

İsrail’den gelen eleştirilere doğrudan cevap veren Bakan Fidan, bölgedeki kutuplaşmaya dikkat çekerek şöyle devam etti:

"İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin bir araya gelip askeri ittifak kurması, somut birlikler oluşturmasının tehdit önceliği belli; o da Türkiye’dir. Kimse bize bu ittifaklar kurulurken 'Size karşı yapmıyoruz' diye bir güvence vermedi. Aksine liderlerin o törenlerde yaptıkları beyanlar bu ittifakın ruhunu ve neden yapıldığını açıkça ortaya koyuyor. Bizim tepkimiz bu gerçekler üzerine kuruludur. Biz İsrail gibi değiliz. Onlar Kıbrıs ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir araya gelip bölgedeki Müslüman ülkelere karşı rastgele bir ittifak kurdular. Biz onların yaptığını yapmıyoruz. Biz bölgemizdeki çatışmaları nasıl söndürürüz, istikrarı nasıl hayata geçiririz, onun arayışı içerisindeyiz. Eğer dışarıdan yardım beklemeye, kurtarıcı beklemeye bu bölge devam ederse, bu sorunlarla ila nihaye baş başa kalmaya devam edecek."

“Gazze için diplomatik süreç ve barış girişimleri detaylı şekilde ele alındı”

Gazze'deki soykırımı durdurmaya yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü belirten Fidan, Trump ile yapılan görüşmelere ve sonrasındaki sürece değindi:

"Gazze Barış Planı’nın başlangıcına sebep olan grup, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sayın Trump’la bir araya gelmişti. Buradan çıkan irade ile Gazze Barış Kurulu gibi mekanizmalar hayata geçirilmeye başlandı. Şimdi bu kurucu ruhu oluşturan ülkelerle tekrar bir araya geldik. Gazze soykırımını durdurmaya ve tersine çevirmeye yönelik çalışmalarımız nerede, alınan kararlar bizi nereye getirdi? Bununla ilgili çok detaylı tartışmaları ele aldık."

“Antalya Diplomasi Forumu, küresel diyaloğun umut ve çözüm zemini oldu”

Forumun genel atmosferini de değerlendiren Fidan, Antalya'nın küresel bir merkeze dönüştüğünü yazdı:

"Diyaloğun yerini kutuplaşmanın almaya başladığı böylesine çetin bir dönemde, Antalya Diplomasi Forumu dünyada işine az rastlanır bir umut, diyalog ve çözüm zeminine dönüşmüştür. Türkiye olarak dış politikamızı dar çerçevelere hapsolmadan, diplomasiyi barışın anahtarı olarak gören bir anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz."

“Ateşkes sürecinde kritik aşamaya gelindi, görüşmeler devam ediyor”

"Görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindiği ortada. Her iki tarafta da ciddi bir niyet ve görüşmeleri devam ettirme iradesi var. Mevcut ateşkesten sadece taraflar değil, bütün dünya rahatlamış durumda. Ancak en başta da söylemiştik; iki haftalık süre bu kadar kapsamlı bir dosya için yeterli değil. Bütün konuların iki haftada çözülmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla yeni bir uzatmaya ihtiyaç var. Bu konuda iyimserim ancak çok kritik bir-iki başlıkta hala görüş farklılıkları devam ediyor."

"Ateşkesin sona ermesiyle beraber tekrar yeni bir savaşın başlamasını kimse istemiyor. Forumda buluştuğumuz doğudan batıya tüm aktörler, savaşın tekrar başlamaması için endişelerini bize iletiyor. Umudumuz, dünya kamuoyunun baskısıyla ateşkesin uzatılması ve çözülemeyen başlıkların bu sürede halledilmesidir. Pakistan tarafıyla da 'bir sonraki adım ne olmalı' kapsamında önemli bir görüşme yaptım."

"Rusya ve Ukrayna’yı aynı zeminde buluşturan tek platform”

"Antalya Diplomasi Forumu, hem Rusya hem Ukrayna Dışişleri Bakanlarının katıldığı tek platform olma özelliğini koruyor. Türkiye’nin tarafları bir araya getirme tecrübesi malum. Hem Lavrov hem de Sibiga, İstanbul sürecine olumlu baktıklarına dair burada açıklamalarda bulundular. Biz tarafların bu konudaki pozisyonlarını ve görüşme niyetlerini titizlikle takip etmeye devam ediyoruz."

“Ateşkes süresi dolarken küresel baskı müzakerelerin sürmesini istiyor”

"İran ile ABD arasındaki ateşkes Salı günü bitiyor, Lübnan’daki 10 günlük süre de genel ateşkesin bir parçası olarak müzakerelere imkan tanıması için ortaya kondu. Lübnan’daki işgalin ve ölümlerin devam etmesi İran tarafından ateşkesin ihlali olarak görülmüştü. Şimdi tarafların devreye girmesiyle bu ek süre sağlandı. Bütün dünya kamuoyu müzakerelerin devam etmesini istiyor, çok ciddi bir irade ve baskı var. Kimse savaşın tekrar başlamasını istemiyor."

“Enerji baskısı ateşkesin uzatılmasını zorunlu kılıyor”

"Enerji güvenliği üzerindeki olumsuz etki ve fiyatlar üzerindeki baskı ortada. Birçok ülkenin bütçesinde şimdiden 2026 için öngörülemez ve telafi edilemez sıkıntılar oluşmuş durumda. Buradan oluşan baskıyla tarafların ateşkes müzakerelerine devam etmek için süreyi uzatma konusunda bir problem görmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğer taraflar birbirlerine bir şey ispat etmek için zorlayıcı bir tedbire başvurmazlarsa, ateşkesin uzatılacağını ve ana hattın tamamlanacağını öngörüyorum."