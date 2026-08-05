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Bakan Fidan'dan bölgesel diplomasi trafiği: Dörtlü toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman temasları kapsamında Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan'dan bölgesel diplomasi trafiği: Dörtlü toplantıya katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürüyor. Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kudüs konulu Bakanlar Toplantısına katılan Fidan, daha sonra Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan'ın Amman temasları kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

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