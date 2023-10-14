Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: 30 çifte uyruklu Türk vatandaşı tahliye edildi

Resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin'deki durum hakkında, "Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz." diyen Bakan Fidan, "İsrail’i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Gazze'ye yolladığı yardımların gelmeye devam edeceğini belirten Fidan, "(Gazze'den tahliyeler) İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30’unun tahliyesini başardık." şeklinde konuştu.

Fidan, "İsrail'in barışı sadece Arap ülkeleriyle değil esas itibariyle Filistinlilerle olmalı." dedi.

Şukri: Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise, "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Şukri, "(İsrail-Filistin arasında) Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktı." dedi.