Bakan Fidan'dan 'Hürmüz' açıklaması: Temaslarımız sürüyor
AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslarının sürdüğünü ifade etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Hürmüz Boğazı’nın son durumu ile ilgili soru üzerine Bakan Fidan, "Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslarımız sürüyor, gelişme oldukça açıklarız" ifadelerini kullandı.