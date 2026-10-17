Bakan Fidan'dan Irak temaslarına ilişkin paylaşım

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Bakan Bağdak'ta gerçekleştiği temaslara ve İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na Dönem Başkanı sıfatıyla katılmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret ettik.

İİT toplantısında yaptığımız konuşmada, küresel ve bölgesel sorunlar karşısında dayanışma içinde olmamız gerektiğini, Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasını ilgilendiren tüm meselelerde ortak hareket etmemizin önemini vurguladık.

Ziyaretimiz vesilesiyle Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Başbakan Ali Zeydi, Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Feyyad, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı, Devlet Bakanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir araya geldik.

Görüşmelerimizde, ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ticaret, enerji ve güvenlik gibi alanlarda Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğini derinleştirmek için atabileceğimiz adımları ele aldık.

Tüm Iraklı yetkililere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum.

Bağdat'ta Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de görüştük. Bölgede devam eden çatışmaları çözmeye yönelik çabaların geldiği noktayı değerlendirdik.

Türkiye olarak, İslam dünyasında dayanışmayı artırmaya, mazlumların haklarını savunmaya ve bölgemizin huzur ve refahı için yapıcı katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."