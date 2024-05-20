Bakan Fidan'dan İran açıklaması: Vefat haberleri bizleri derinden üzdü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, "Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Pakistan'la ticaret alanında var olan 1 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduklarını söyleyen Fidan, "Afganistan'da kalıcı istikrar için iş birliği yapacağız." açıklaması yaptı.

Fidan, henüz Filistin’i tanımamış ülkelere Filistin’i tanıma çağrısında bulunarak, “İsrail’in suçlarına kalkan olan ülkeler de artık bu yanlıştan çok geç olmadan dönsünler.” ifadelerini kullandı.

Fidan, "Türkiye ve Pakistan İslam dünyasının sesini duyurabilmek için birlikte çalışmaya devam edecek. Türkiye ve Pakistan'ın ortak çalışmaları çok kritik coğrafyalarda barış, huzur ve refahın sağlanması için büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.