Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği: Katar ve Pakistan ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir'le ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Fidan, Al Sani ve Munir ile yaptığı görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecini ele aldı.