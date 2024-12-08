Bakan Fidan'dan peş peşe Suriye diplomasisi

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti. Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ise ülkeden kaçtı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşıyla peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı, geçiş sürecinde Suriye'deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi.

Bakan Tajani: Suriye'nin birliğinin korunmasının önemi konusunda mutabıkız

Tajani de Bakan Fidan ile telefon görüşmesine ilişkin İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Tajani, "Türk Dışişleri Bakanı Fidan'la uzun bir görüşme yaptım, Suriye'nin birliğinin korunmasının önemi konusunda mutabıkız. Türkiye'nin, İtalyan vatandaşlarının güvenliği, Hıristiyan ve diğer azınlıkların korunmasını garanti altına almak için elinden gelen her şeyi yapması konusundaki talebimi yineledim. Durumun gidişatı konusunda en azından genel güvenlik açısından iyimser olduğunu gördüm." dedi.

Antonio Tajani, "Türkiye, Orta Doğu bölgesinde istikrarın garanti altına alınmasını sağlamak için diplomatik açıdan İtalya ile işbirliğine hazır." diye konuştu.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Suriye ve Lübnan'a ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinilerek, Suriye’nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği kaydedildi.

Görüşmede Lübnan'daki durum da ele alındı, Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'a olumsuz biçimde yansımamasının önemi vurgulandı

Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'de istikrar ve barışın tesisi konusunu ele aldı. Görüşmede, Suriye'de istikrar ve barışın tesisinin önemine değinildi ve uluslararası toplumun bu yönde atabileceği adımlar değerlendirildi.

Fidan, Çekyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde, istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Suriye'ye dair telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Suriye'ye dair telefonda görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.