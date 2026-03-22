Bakan Fidan'dan "savaşı durdurmaya yönelik" yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, devam eden savaşı durdurmaya yönelik atılacak adımları ele almak üzere uluslararası mevkidaşları ve yetkililerle yoğun bir telefon diplomasisi yürüttü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan bugün peş peşe kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Alınan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD’li yetkililerle bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, savaşı durdurmaya yönelik adımlar ele alındı.