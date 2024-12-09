Bakan Fidan: Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçilik Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki gelişmelere değinen Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. Fidan, "Suriyelilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlamak için çalışmalarımız sürecek. Türkiye, Şam'da açılan yeni dönemde Suriyelilerin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Bölgemizin vicdanının sesi olmaya ve çözüm üretmeye yönelik çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Dünyanın her bölgesinde ülkemizin çıkarları için çalışıyoruz. Uluslararası sistemde artan bölgesel yapılarla her türlü fırsatı değerlendirmeye özen göstermekteyiz.

Dün Suriye’de yaşanan gleişmeler bizlere umut ışığı oldu. Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. İleriye odaklanmak gerekmektedir. Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşmasına destek vermesini bekliyoruz. Bütün gayretlerimize rağmen rejim halkıyla barışma yoluna gitmedi.

"Yeni bir Suriye görmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrılara olumlu yanıt vermemesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkarmıştır. Komşularıyla iyi ilişkilere sahip olacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Tüm taraflarla diyaloğu sürdürmekteyiz. Türkiye bundan sonrada Suriye’nin toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrariı için üzerine düşeni yapacaktır.

"Türkiye Suriye'nin yanında durdu"

Suriye’nin geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmaları sürdüreceğiz. Suriye bizleri diplomasinin ne kadar uzun soluklu bir şey olduğunu göstermiştir. Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanında durdu. Cumhurbaşkanımızın iradesi Suriyeliler için umut ışığı olmaya devam etti. Diplomatik hamlelerimizi yaparken bölgemiz için refah istediğimizi samimiyetle gösterdik."

Gazze'deki soykırım

Ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistin'in devlet olarak tanınması için yoğun bir diplomasi mesaisi yaptık. Filistinli kardeşlerimize desteğimizi insani yardımlarımızla da ülke olarak gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz.

Türk dünyasıyla bütünleşmemiz doğrultusunda, Türk Devletleri Teşkilatı’nı her geçen gün daha da güçlendirmekte ve küresel sistemde bir güç merkezi haline getirecek çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.

Türkiye, NATO içindeki stratejik konumunu muhafaza etmeye devam edecektir. Müttefiklerimizden de PKK, FETÖ, DHKPC gibi terör örgütleriyle mücadelede yanımızda olmalarını beklemekteyiz