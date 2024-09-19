Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Türkiye'nin istediği tarzda bir çözüm olması halinde...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- (Lübnan'daki saldırılar) İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz.

- Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi.

- Netanyahu'nun Batı desteğiyle bölgede yürüttüğü Filistin topraklarının tamamını çalma projesi devam ediyor.

- Müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulması hükümetimizin gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız bunun artık olması gerektiğine dair bir irade koydular.

- Şu anda (İsrail'deki) fanatik zihin, aklı selimden uzak, yok etmek üzere dizayn edilmiş bir politika uyguluyor.

- (Suriye meselesinde) Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inanıyorum.

- Türkiye’yle ilişkilerinde Avrupa ülkeleri aşırı sağ iktidardaymış gibi davrandı. Dolayısıyla aşırı sağ iktidara gelse bizim için değişen bir şey olmaz.

- (BRICS üyeliği) AB ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayışta olmayacaktık.

- Batı'yla Rusya ve Rusya'nın çekim merkezinde oluşturduğu ittifaklarıyla başlayan Soğuk Savaş, derinleşerek başka bir boyuta evrilerek devam edecek.