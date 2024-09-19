Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Türkiye'nin istediği tarzda bir çözüm olması halinde...
Bakan Fidan, "Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inanıyorum." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- (Lübnan'daki saldırılar) İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz.
- Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi.
- Netanyahu'nun Batı desteğiyle bölgede yürüttüğü Filistin topraklarının tamamını çalma projesi devam ediyor.
- Müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulması hükümetimizin gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız bunun artık olması gerektiğine dair bir irade koydular.
- Şu anda (İsrail'deki) fanatik zihin, aklı selimden uzak, yok etmek üzere dizayn edilmiş bir politika uyguluyor.
- (Suriye meselesinde) Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inanıyorum.
- Türkiye’yle ilişkilerinde Avrupa ülkeleri aşırı sağ iktidardaymış gibi davrandı. Dolayısıyla aşırı sağ iktidara gelse bizim için değişen bir şey olmaz.
- (BRICS üyeliği) AB ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayışta olmayacaktık.
- Batı'yla Rusya ve Rusya'nın çekim merkezinde oluşturduğu ittifaklarıyla başlayan Soğuk Savaş, derinleşerek başka bir boyuta evrilerek devam edecek.