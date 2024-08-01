Bakan Fidan: Türkiye, diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir

Bakan Fidan, sosyal medya platformu X'ten, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan, "Bugün Ankara'da tarihi bir tutuklu takası operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Müzakere sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldüğü takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçakla Türkiye'ye nakledilen kişilerden 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye naklinin sağlandığı bildirilmişti.