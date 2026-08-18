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Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği: Katar ve Suriye ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği: Katar ve Suriye ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'ın Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ele alındığı, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle görüşmesinde ise bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

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