Bakan Göktaş, Apple heyeti ile görüştü: Gündem "Dijital Güvenlik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Apple Gizlilik ve Dijital Güvenlik Başkan Yardımcısı Hilary Ware ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Apple Gizlilik ve Dijital Güvenlik Başkan Yardımcısı Sn. Hilary Ware ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Dijital dünyada veri güvenliğinin sağlanmasına, çocukların zararlı içeriklerden korunmasına ve sahada yeni iş birliği mekanizmalarının kurulmasına dair konu başlıklarını değerlendirdik.

Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital gelecek sunma gayesiyle yerel ve küresel fikir alışverişi zeminleri geliştirmeye ve alandaki güncel gelişmeleri yakından takip etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."