Bakan Göktaş: Biz turist gibi belirli günlerde deprem bölgesine gitmiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, bugün Erzurum'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Biz hiçbir zaman elimizi sahadan çekmedik"

Dün 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'de olduklarını hatırlatan Göktaş, bugüne kadar 5 milyon 100 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandığını, sağlamaya da devam ettiklerini aktardı.

Göktaş, "Nihayetinde böyle büyük felaketler sonrasında özellikle travmadan sonrasında meydana gelebiliyor. Bu kapsamda özellikle Bakanlığımız ilk günden bu yana sahada oldu, olmaya da devam ediyor. Büyük çalışmalar yapıldı gerçekten. İnşa süreçleriyle beraber aynı zamanda oranın rehabilite edilmesi, tekrar topluma kazandırılması ve günlük yaşamı en hızlı şekilde normal hayata döndürülmesi üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu çalışmaları ilk günden bu yana sürdürmeye devam ediyoruz ve biz hiçbir zaman elimizi sahadan çekmedik" diye konuştu.

"Biz her zaman oralardayız, bunu milletimiz de gayet iyi biliyor"

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Biz sadece yılda belirli günlerde deprem turisti gibi oralara (deprem bölgesi) gitmiyoruz. Biz her zaman oralardayız. Bunu vatandaşımız, milletimiz de gayet iyi biliyor. Dolayısıyla burada gerçekten son dönemlerde yapılan eleştirileri çok yersiz buluyorum. Yapılan işi takdir etmek lazım. Hakkı teslim etmek lazım.

Bakın burada Bulgaristan büyüklüğünde adeta bir enkaz olan bölgeyi sadece 2,5 yıllık bir sürede sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mızla ayağa kaldırdı. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş afeti, eşi benzeri görülmemiş bir hızla ayağa kaldırmak her yiğidin harcı değildir.

Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ona güvenen milletimizden razı olsun. Milletimizin duası her şeyin üstesinden gelir. Bunların hiçbir şekilde bir siyasi pazarlığı da olmaz. Bir siyasi polemik de yapılmaz. Gelip burada üç tane konteyner, çöp konteyneri koyacaksın, bunun da polemiğini yapacaksın. Sonra da vatandaşa sanki bir hizmet sunmuş gibi gelip anlatacaksın. İnsan bir utanır."