Bakan Göktaş duyurdu: 2 bin 392 engelli memur atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli memur atamaları hakkında açıklama yaptı.

Göktaş, "Pazartesi günü, 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396’ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve Bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz." dedi.