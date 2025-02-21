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Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Evde Bakım Yardımı'nın aylık 10 bin 125 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı yükseltildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır." notuyla paylaşımda bulundu.

Engelli vatandaşların evlerinde, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan, 'Evde Bakım Yardımı'nı en önemli hizmetlerden biri olarak gördüklerini ifade eden Göktaş, bu destekten faydalanan Yalçınkaya ailesine bugün ziyarette bulunduğunu belirtti.

Göktaş, Aile Yılı kapsamında, aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. 541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, paylaşımında Yalçınkaya ailesini ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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