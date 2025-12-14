Bakan Göktaş duyurdu: Kamuya 3 bin personel alımı müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

"3 bin yeni alımımız olacak"

3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

Doğum ve babalık izni açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babalık ve doğum iznine ilişkin soruya, "16 haftadan 24 haftaya yükseltemeye yönelik çalışmamız gündemde. Bunun da geçtiğimiz hafta grubumuzla istişare ettik. Yakın zamanda Meclise gelmesini ümit ediyoruz. 2026 yılının başında olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Göktaş, 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılmak üzere TBMM’ye geldi. Göktaş, bütçe görüşmeleri öncesinde gazeteciklerin sorularını cevapladı.

