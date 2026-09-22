Bakan Göktaş duyurdu: Manisa'da 25 kişilik ekip öğrenciler ve aileleri için sahada

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir mesleki ve teknik lisenin önünde silahla ateş açıldı. Olayda 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan kısa süre içinde emniyet güçlerince yakalandı. Saldırgan H.O.’nun (15) elinde silahla okul önüne gidişi ve ardından olay yerinden kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, silahlı saldırının ilk anından itibaren, 25 kişilik psikososyal destek ekibiyle öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, X hesabından, silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."