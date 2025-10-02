Bakan Göktaş duyurdu: Marmara depremi sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada

  1. Ekonomim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır" açıklamasında bulundu.

AFAD, Marmara Denizi’nde saat 14.55’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Marmaraereğlisi açıkları olarak kaydedilirken, sarsıntı İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

"Saha çalışmalarına başlamıştır"

Bakan Göktaş, merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

