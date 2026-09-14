Bakan Göktaş duyurdu: Oyun platformlarına yeni düzenleme yolda

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Sosyal medyada 15 yaş sınırı getiren yasanın çıkmasının ardından uygulama için yönetmelik hazırlıkları da başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için de yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla gelen erişim engellerini hatırlatarak, “Oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmaktadır.” diyerek şunları söyledi:

“Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine, e-Devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz.”

"Konsantrasyon oranları yüzde 48 düşüyor"

Bakan Göktaş, platformların kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmalarının çocuklarda uykuyu bozduğunu, depresyon ve kaygıya sebep olduğunu belirterek konsantrasyon oranlarını da yüzde 48 düşürdüğünü söyledi.

NTV'nin aktardığına göre Göktaş, ailelerin de devletten bu konuda adım beklediğini belirtti.

Türkiye'de 2 yıldır erişime engelli

Yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox'a Türkiye'den erişim 7 Ağustos 2024'te sınırlandırılmıştı.

Erişime yeniden açılması için ise; son bir adım daha atması gerekiyor.

Kaynaklar; platformun yakında Türkiye'de temsilcilik açma şartını da yerine getireceğini ve böyle olursa erişim engeli kararının kaldırılacağını ifade ediyor.

Kasım ayına kadar süre verilmişti

Sosyal medyaya getirilen yaş sınırı sonrası platformlara uyum için kasım ayına kadar süre verilmişti.

Bu süre dolmadan platformlar yasa gereği kullanıcıların 15 yaşının üstünde olduğunu tespit edebilecek panelleri platforma eklemek zorunda.

Türkiye'de erişimine sınırlandırma getirilen bir diğer platform Discord'un açılması için de görüşmeler devam ediyordu.