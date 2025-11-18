Bakan Göktaş, Kamu Başdenetçisi Akarca ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, "Sosyal yardımlarımız, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlerimiz, çocuk haklarının korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kamu vicdanını ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla ortak adımlar atmayı sürdüreceğiz." dedi.