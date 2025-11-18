  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Göktaş, Kamu Başdenetçisi Akarca ile görüştü
Takip Et

Bakan Göktaş, Kamu Başdenetçisi Akarca ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ile görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Göktaş, Kamu Başdenetçisi Akarca ile görüştü
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, "Sosyal yardımlarımız, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlerimiz, çocuk haklarının korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kamu vicdanını ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla ortak adımlar atmayı sürdüreceğiz." dedi.

Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle