Bakan Göktaş: Rize’ye acil ve temel ihtiyaçlar için 4 milyon TL kaynak aktarıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yoğun yağışların sebep olduğu selden etkilenen Rize’ye acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Takip Et

 

Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar, Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sele neden olurken, derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar oluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize’de yaşanan afete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, acil  ve temel ihtiyaçlar için 4 milyon TL kaynak aktarıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize.”

