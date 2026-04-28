Bakan Göktaş tarihi duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi için yönetmelik çıkacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Göktaş, çocukları büyük şirketlerin, dijital ve teknoloji şirketlerinin, algoritmaların insafına bırakmayacaklarını belirtirken, sosyal medya düzenlemesi için de tarih verdi.

"Çocukların kimlerle iletişim halinde olduğunu bilmiyoruz"

Yönetmeliğin altı ay içerisinde çıkacağını belirten Göktaş, "Bir yönetmelik çıkacak, altı ay çerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak. Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Çok kapsamlı bir politika ve güvenli. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri. Çocuklarımızı büyük şirketlerin, dijital ve teknolojik şirketlerin, algoritmaların insafına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Göktaş sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı korumak bir zorunluluktur. Aileleri de sürecin parçası haline getirmemiz lazım. Amacımız denetlemek, çocuklara daha güvenli bir dijital ortam sağlamak. Çocuklarımız kimlerle iletişim halinde hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çocukların yüzde 10'u yabancı biriyle en az 1 kere iletişimde olduğunu ifade ediyor."

"Kendi ülkemize göre model geliştirdik"

Yasa hazırlık sürecinde dış kaynaklı raporların incelendiğini belirten Göktaş, "Avusturalya'nın raporunu aldık. Bu raporda eksik olan tarafları gördük. Kendi ülkemize göre model geliştirdik" dedi.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, sosyal medya platformlarına getirilecek yeni yükümlülükler şunlar olacak:

• Platformlara yaş doğrulama sistemi getirilecek.

• 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip platformlardan temsilci bulundurmaları istenecek.

• Uygunsuz içeriklerin ve aldatıcı reklamların 1 saat içerisinde kaldırılması talep edilecek.

"Amacımız vaka oluşmadan önüne geçmek"

Okullarda yaşanan silahlı saldırılara dair de konuşan Göktaş, "Uzun zamandır çalıştığımız sosyal risk haritamız var. Amacımız risk altındaki çocuklarımızı korumak ve önlemler almak. Hem fiziki önlem hem de vaka bazlı, yapay zeka destekli bir önlem modelini hayata geçiriyoruz. Amacımız burada vaka oluşmadan önüne geçebilmek" dedi.