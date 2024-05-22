Bakan Göktaş: Toplam 40 bin 991 gencimizi kamuya yerleştirdik

Bakanlıkta düzenlenen, Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuşan Göktaş, devlet korumasından yararlanan 600 gencin atamasının yapılacağını ve gençleri tercihleri doğrultusunda kamu kurumlarına yerleştireceklerini söyledi.

Bakanlık olarak Türkiye'de her bir ferde hizmet ettiklerini belirten Göktaş;

"Fakat takdir edersiniz ki çocuklarımızın, gençlerimizin yeri bizde bambaşka. Bakanlığımızın çatısı altında bulunan her çocuğumuzu anne şefkati, baba merhametiyle büyük bir özenle yetiştirip hayata hazırlıyoruz. Bir insan hayatta en çok çocuklar mutlu olduğu zaman mutlu olur. Bizler de bugün çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Burada bulunan çocuklarımızın okullarını bitirmiş, iş sahibi bireyler olmalarını görmek bizi ayrıca heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Göktaş, gençlerin kendi hayatlarını şekillendirecekleri ilk adımı bugün attıklarını ifade ederek, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyduklarını dile getirdi.

Gençlerin yerleştirildikleri kurumlarda devlete ve millete faydalı bireyler olarak çalışacaklarına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Göktaş, gençlerin değerli çalışmalara imza atacaklarına güvendiklerini kaydetti.

Göktaş, ataması gerçekleştirilecek gençlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Vatanına, milletine, değerlerine bağlı ve özgüven sahibi kişiler olarak çıktığınız bu yolda şahsınıza yakışan nitelikli hizmetlere imza atacağınızdan hiç şüphem yok. 81 ilimizde devletimizin engin merhametini, adalet ve dürüstlük anlayışını en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Bugün ataması gerçekleştirilecek genç arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

Devlet korumasında yetişen, beden eğitimi öğretmeni milli güreşçi Fatih Başköy ile tarih alanında yüksek lisans yapan Gündüz Türkyılmaz da hayat hikayelerinden bahsederek, duygularını paylaştı.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Başköy'ün 1,5 yaşındaki oğlu ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına atanması için butona bastı. Atamanın ardından ismini listede gören bazı gençler duygusal anlar yaşadı.

Atanan gençler, Göktaş ve protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sonuçlar, saat 17.00'den itibaren bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak.