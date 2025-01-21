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Bakan Göktaş'tan Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangına ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Göktaş'tan Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili açıklama
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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." 

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