  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Göktaş'tan 'Tavşantepe' talimatı! Ön rapor tamamlandı
Takip Et

Bakan Göktaş'tan 'Tavşantepe' talimatı! Ön rapor tamamlandı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların psikolojik durumuna ilişkin ön rapor tamamlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Göktaş'tan 'Tavşantepe' talimatı! Ön rapor tamamlandı
Takip Et

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğuna dair ihbar alındıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri hemen Tavşantepe Mahallesi'ne giderek psikososyal destek hizmetlerine başladı.

Bakanlık ekipleri 3 ayrı grupta destek veriyor

Narin’in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren Bakanlık ekipleri, 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek veriyor.

Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden, umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlara ilişkin psikososyal destek ekibi tarafından hazırlanan ön rapor tamamlanarak Bakanlığa gönderildi.

Saha ekiplerinin Tavşantepe Mahallesi’ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırladığı ön raporda, “çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri” değerlendirmesi yer aldı.

Tavşantepe'ye özel ekip

Bununla birlikte çocuklara “aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin” de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük hayat rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

THY, Amerika Kıtası’ndaki destinasyon sayısını 26’ya çıkardıTHY, Amerika Kıtası’ndaki destinasyon sayısını 26’ya çıkardıŞirket Haberleri

 

Ceviz + su ile gelen sağlık! 1 gece suda bekletip aç karnına tüketin.. Bakın vücuda neler yapıyorCeviz + su ile gelen sağlık! 1 gece suda bekletip aç karnına tüketin.. Bakın vücuda neler yapıyorYaşam

 

Gündem
Türk tekvandosunun kurucularından Kayhan Aytar hayatını kaybetti
Kayhan Aytar hayatını kaybetti
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Rusya, Akkuyu'daki türbin kanadı sorunu için açıklama yaptı
Rusya, Akkuyu'daki türbin kanadı sorunu için açıklama yaptı
CHP'den okullarda 'bağış' adı altında kayıt ücreti alınmasıyla ilgili araştırma önergesi
Okullarda 'bağış' adı altında kayıt ücreti alınmasıyla ilgili araştırma önergesi
Valilikten 'Beyoğlu Kaymakamlığı, belediye birimlerini tahliye ediyor' iddialarına açıklama
İstanbul Valiliği'nden Beyoğlu yalanlaması
AKOM İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli sağanak geliyor
AKOM İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli sağanak geliyor