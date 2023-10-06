Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

ABD Savunma Bakanlığı, dün Suriye'nin kuzeydoğusunda düşürülen Türkiye'ye ait insansız hava aracını ABD'ye ait bir F-16 uçağının düşürdüğünü açıklarken iki ülkenin savunma bakanları telefonda görüştü.

Hafta sonunda İçişleri Bakanlığı binasına düzenlenen PKK'nın üstlendiği saldırının ardından yoğunlaşan PKK'ya yönelik hava saldırıları dün gece saatlerinde de devam etti.

Dün gündüz saatlerinde vurulan İHA ile birlikte ilk defa Türkiye'ye ait bir hava aracı ABD tarafından düşürülmüş oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) düşürülen İHA'nın silahlı kuvvetlere ait olmadığını ifade etmiş ancak hangi kuruluşa ait olduğunu belirtmemişti.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Türkiye'ye ait dronların dün sabah saatlerinde Suriye'nin Haseke bölgesinde ABD birliklerine yaklaşık 1 km mesafede hava saldırıları düzenlediklerini ifade etti. Ryder, birkaç saat sonra Türkiye'ye ait bir İHA'nın ABD birliklerinin 500 metre yakınına geldiğini ve tehdit olduğuna kanaat getirilerek F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü ifade etti.

Tuğgeneral, basına dün yaptığı açıklamada, "Elimizde Tükriye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığını gösteren bir belirti bulunmuyor" dedi.

Savunma Bakanı Yaşar Güler de ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. MSB'nin yaptığı açıklamaya göre Güler, "Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır" olduğunu ifade etti. Görüşmede iki ülke askeri unsurlarının arasındaki yakın koordinasyonun önemi de vurgulandı.

MSB'den yapılan diğer bir açıklamada da Suriye'nin kuzeyine dün saat 2300 sıralarında hava harekatı düzenlendiği, PKK tarafından kullanılan "petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan" 30 hedefin vurulduğu belirtildi.