Bakan Güler duyurdu: Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumu güncelleniyor

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen tarafından Doğu Akdeniz, NATO'nun güvenlik yapılanması ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yöneltilen soru önergesini yazılı olarak yanıtladı. Yanıtında bölgesel güvenlik politikaları, Türkiye'nin NATO içindeki rolü ve sınır güvenliğine yönelik değerlendirmelere yer verdi.

Bakan Güler'den Doğu Akdeniz mesajı

Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail arasındaki askeri ve stratejik yakınlaşmayı yakından takip ettiğini belirten Güler, Doğu Akdeniz’deki muhtemel güvenlik risklerine karşı askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi.

Adadaki son duruma ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu kapsamda adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de güvenlik için tüm tedbirleri alıyoruz

Soğuk Savaş sonrası NATO’nun kriz yönetimi ve kurallara dayalı uluslararası düzene odaklandığını belirten Bakan Güler, ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi doğrultusunda Asya-Pasifik'e kayması ve Avrupa’daki gücünü azaltmasının müttefiklere daha fazla sorumluluk yüklediğini belirtti. Karadeniz'deki güvenlik stratejisine değinen Güler, şunları söyledi:

"Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı sürdürmek maksadıyla NATO müttefiklerimiz Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tüm tedbirleri almakta olup, Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barış için elinden gelen desteği tüm taraflarla samimi bir diyalog içerisinde vermektedir."

"Gerekli tedbirleri alıyoruz"

İsrail’in Suriye sınır hattındaki eylemlerine ve 1974 Anlaşması’na aykırı tutumuna dikkat çeken Bakan Güler, Ankara'nın Şam yönetimi ile Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde diyalog halinde olduğunu vurguladı.

Bakan Güler, İsrail'in bölgedeki hukuk dışı hamlelerine ilişkin şunları kaydetti:

"İsrail'in 1974 Anlaşması'na aykırı bir şekilde Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımı ve hukuk dışı eylemleri yakından takip edilmekte, güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her türlü tedbir zamanında ve eksiksiz olarak alınmaktadır."