Bakan Güler: Hudutlarımız, yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimizle korunuyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılışı'nda yaptığı konuşmada, yeni öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Pazar günü İçişleri Bakanlığının önünde yaşanan başarısız terör girişimine kahraman polislerin anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini anımsatan Güler, "Bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir. Bu vesileyle, yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, tüm İçişleri Bakanlığı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.

Güler, son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini icra ettikleri bu dönemde, muharebe sahasında kendini ispat etmiş dünyadaki birkaç ordudan biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme stratejisiyle yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesine aralıksız devam ettiğini anlatarak, "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin güvenliği için başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı verilen mücadelede destansı başarılar elde edilmiştir. Bu kapsamda icra edilen Çukur operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile Pençe Kilit harekatları ve diğer operasyonlarla terör örgütü yurt içinde bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar da bertaraf edilmiş, sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalanmıştır." diye konuştu.

Güler, şöyle devam etti:

"Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız, yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimizle korunmaktadır. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Hudut güvenlik sistemimiz, dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden biri ve birçok ülke tarafından da yerinde görülmek suretiyle örnek alınıyor. 'Hudutlarını namusu bilen' Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sınırlarımızda ilgili bakanlık ve kamu kurumlarıyla koordineli olarak etkin tedbirler almaya devam edecektir."

Türkiye olarak en önemli önceliklerinin bölgedeki barış ve istikrarı hakim kılmak olduğunu söyleyen Güler, "Tüm komşularımızın sınırlarına saygılı olduğumuz gibi Irak ve Suriye'nin de toprak bütünlüğünden yanayız. Bölgenin bir an evvel terör örgütlerinden temizlenmesi yegane amacımızdır." dedi.

Yunanistan ile ilişkiler

Güler, komşu ülke Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerinin devam ettiğini anlatarak, "Amacımız; Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında bulunduğumuz ve milli meselemiz olan Kıbrıs'ta Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edeceğiz. Kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." şeklinde konuştu.