  3. Gürcistan'da düşen askeri uçak! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağınyla ilgili ön bulguların kuyruk kopması olduğunu söyledi.

C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesinin ardından kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin inceleme devam ediyor.

Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye getirilen kara kutuya ilişkin, “Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer.” dedi.

Güler, “Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da üçe bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şuan Tusaş tarafından inceleniyor.” diye konuştu. 

“C130’ları 1957’den beri kullanıyoruz” diyen Güler, “1999’da bir kez motor yangını çıkmış sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak.” ifadelerini kullandı. 

İlk tespitlere göre kaza saniyelerle ölçülecek kadar kısa bir süre içinde gerçekleşti. 

Uçuş ekibinin son telsiz temasının kurulduğu an 13.50'den sonra arıza ya da acil durum sinyali göndermemesinin sebebinin de bu olduğu belirtiliyor.

Kaza kırım ekibinin Gürcistan'da ve Türkiye'ye getirilen bazı parçalarda sürdürdüğü incelemelerde, üstünde durulan noktalardan biri uçuş sırasında yaşanan motor arızası.

Kargonun hareketleri inceleniyor

Uçağın dört motorundan biri ya da birkaçının arıza yapması, pervanelerin bu arıza sonucu koparak uçağın yapısal bütünlüğüne zarar vermesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

İncelemede uçağın taşıdığı yaklaşık 6 ton ağırlığındaki kargo da mercek altına alındı.

Motor ve kargo bölümü mercek altinda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kazanın ardından uçakta silah ya da mühimmat taşınmadığını açıkladı. Ancak uçağın kuyruk kısmına yakın bir alanda bulunan kargo bölümünde iki büyük palet olarak taşınan teçhizat ve araç gerecin hareket ederek fiziksel bir hasara sebep olabileceği de üzerinde durulan ihtimaller arasında yer alıyor. 

