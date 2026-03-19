Bakan Güler: Krizler, caydırıcı askeri gücün hayati olduğunu ortaya koyuyor

Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım; birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışma ruhumuzu güçlendiren müstesna günlerden biri olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; köklü tarihimizden süzülüp gelen milli ve manevi değerlerimizin yeniden hatırlandığı, kardeşliğimizin daha da kuvvetlendiği anlamlı zamanlardır. Bu mübarek bayramın; ülkemize, asil milletimize ve Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin mensuplarına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. İçinde bulunduğumuz dönem, küresel ve bölgesel ölçekte belirsizliklerin arttığı, çatışmaların derinleştiği ve güvenlik dengelerinin hızla değiştiği bir süreçtir. Güney coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yaşanan krizler; güçlü bir devlet olmanın ve caydırıcı bir askeri güce sahip bulunmanın ne denli hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu bilinçle kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmak için gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz" dedi.

'Gaziler ve şehit aileleri her zaman başımızın tacıdır'

Güler, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı ileri teknoloji imkan ve kabiliyetlerle her geçen gün daha da güçlenen şanlı ordumuz, köklü tarihimizden ve asil milletimizden aldığı güçle, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sağlayan faaliyetlere kadar geniş bir alanda yoğun ve etkin bir şekilde görevlerini başarıyla icra etmektedir. Hiç şüphesiz bugün milletçe huzur içinde bayram idrak edebiliyorsak bunda en büyük pay; vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve fedakarlıklarıyla tarihimize altın harflerle yazılan kahraman gazilerimize aittir. Onların ortaya koydukları eşsiz cesaret, sarsılmaz irade ve vatan sevgisi bizler için en büyük ilham kaynağıdır. Gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin kıymetli emanetleri olan aileleri de her zaman başımızın tacıdır. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; daha güçlü, etkin ve caydırıcı bir Türk Silahlı Kuvvetleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bu süreçte, nice bayramların huzur içerisinde yaşanabilmesi için kendisine tevdi edilen tüm vazifeleri; azim, kararlılık ve fedakarlıkla yerine getiren siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyor; hepinize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm muvazzaf ve emekli personelimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve güvenlik korucularımızın aileleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nı en huzurlu şekilde geçirmesini temenni ediyor; bayramınızı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum."