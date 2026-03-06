Bakan Güler, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Aksakallı ve beraberindekilerle iftarda buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve OYAK personeliyle iftar yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, iftarda OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve OYAK personeli ile bir araya geldi. Bakan Güler'in beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı."