Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Polonyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya gelen Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'i askeri törenle karşıladı.

Ardından Güler ve Kosiniak-Kamysz, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Güler ile Kosiniak-Kamysz, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerin ardından bakanlar, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması'nı imzaladı.

