Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı ile bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya gelecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye’deki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
