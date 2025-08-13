  1. Ekonomim
Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı ile bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bugün Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya gelecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye’deki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Ayrıntılar Geliyor

