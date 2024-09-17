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Bakan Güler: Terör örgütünün belini kırdık

Bakan Güler, "İcra ettiğimiz başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdık. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Bakan Güler: Terör örgütünün belini kırdık
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt’ta 17’nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda açıklamalarda bulundu.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde yeni destanlar yazarken, 17’nci Komando Tugayımıza bağlı Komando Taburlarımız da Fırat Kalkanı Harekâtı alanında büyük bir özveriyle ve kahramanca görev yapmaktadır." diyen Güler, "Nitekim icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdık. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına izin vermeyeceğiz. Bu amaçla, gözümüzün değmediği ve ayağımızın basmadığı alan bırakmayarak terör bataklığını kurutacak ülkemize, milletimize ve komşularımıza tehdit oluşturan terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir.” ifadelerini kullandı.

 

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