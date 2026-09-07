Bakan Güler: Ticari gemilere yönelik tehditler yakından takip ediliyor

CANAN SAKARYA / ANKARA

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk bayraklı ve Türk sahipli ticari gemilere yönelik olayların yakından izlendiğini, olası saldırılara karşı ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'un soru önergesini yanıtlayan Güler, Türkiye'nin Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında deniz yetki alanları ile kritik su altı ve su üstü yapıların güvenliği için deniz ve hava unsurlarıyla seyir, keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirler Görev Grubu kapsamındaki faaliyetlerin de devam ettiğini kaydeden Güler, olası deniz kazalarına müdahale kapasitesinin de hazır tutulduğunu belirtti. Ticari gemilere ve Türkiye'nin ticari çıkarlarına yönelik olası tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Ukrayna ve Rusya askerî makamlarıyla yakın koordinasyonun sürdüğünü, Türkiye'yi etkileyen güvenlik olaylarına ilişkin uyarıların zamanında yapıldığını belirten Güler, seyrüsefer güvenliği için uluslararası örgütler, müttefikler ve kıyıdaş ülkelerle temasların devam ettiğini ifade etti. Bakanlığın, Türk bayraklı veya sahipli ticari gemilere yönelik olayları diğer kurumlarla eşgüdüm içinde takip ettiği ve ihtiyaç hâlinde destek sağladığı bildirildi. Bakanlık, güvenlik ve istikrarın korunmasının da öncelik olduğunu vurguladı.