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Bakan Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in TSK komuta kademesi ile Irak sınırına gittiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Bakan Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.

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