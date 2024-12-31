Bakan Güler'den yeni yıl çağrısı: Teröristler için tek çıkış yolu silahları bırakmak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yeni yıl mesajında teröristlere silah bırakma çağrısında bulundu. Bakan Güler, Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, “Bölgede hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. Teröristler için tek çıkış yolunun silahları bırakmak ve Türk adaletine teslim olmak” dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni yıl mesajında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.
“Bölgede hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz”
Sınırların güvenliğini tam anlamıyla tesis edene kadar mücadelenin devam edeceğini bildiren Güler, " ve hiçbir oldu bittiye asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Bakan Güler: Teröristler için tek çıkış yolunun silahları bırakmak
Teröristler için tek çıkış yolunun silahları bırakmak ve Türk adaletine teslim olmak olduğunu dile getiren Güler, "Suriye'de oraya çıkan yeni süreci büyük bir memnuniyetle karşılıyor, gelişmeleri de yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.