Bakan Güler'den Yunan Bakan'a Georgiadis'e F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." demişti.

Bu sözler bugün Meclis'te Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e soruldu.

Güler "Türkiye'ye yılda milyon turist geliyor bekleriz" dedi. Bir gazetecinin "Turistik gezi mi olur?" sorusuna Güler, "Turistik gezi için bekliyoruz, gelirse bekleriz, buyursun gelsin turistik geziye" dedi.

Yunan Bakan Georgiadis ne demişti?

Open televizyonuna çıkan Bakan Georgiadis şunları söylemişti:

"Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor. Asıl biz satın aldığımız F-35’lerle bir gece ansızın Türkiye’de olabiliriz. F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz. Yapacağız demiyorum, yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Nasıl, gelecekmiş Yunanistan’a? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye, havacılıkta tam bir sıfır"