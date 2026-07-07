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Bakan Güler’in NATO Zirvesi’nin ilk günündeki programı belli oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin ilk gününde katılacağı programlar belli oldu.

Haber Merkezi
İHA
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Bakan Güler’in NATO Zirvesi’nin ilk günündeki programı belli oldu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in NATO Zirvesi’nin ilk gününde ilk olarak Ankara Palas’ta düzenlenen Münih Güvenlik Konferası’nda konuşma gerçekleştirecek.

Daha sonra ise Güler, ATO Congresium’da gerçekleştirilecek olan NATO Savunma Forumu’nda katılımcılara hitap edecek.

NATO Savunma Forumu'nun ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde gerçekleştireceği ziyarete iştirak edecek olan Güler, günün devamında Ayyıldız Karargahı’ndaki Savunma Bakanları Resepsiyonu’na katılacak.

Güler, programını ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan Savunma Bakanları Çalışma Yemeği ile tamamlayacak.

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