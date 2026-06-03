Bakan Gürlek: 2006’dan bu yana kayıp olan Gülcan Yazıcı dosyası aydınlatıldı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 2006 yılından bu yana faili meçhul olarak değerlendirilen ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’ya ait olduğu kesin olarak belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kimlik tespitinin DNA eşleşmesiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve adli sürecin başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık, olayın aydınlatılmasında emeği geçen Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.