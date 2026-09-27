Bakan Gürlek açıkladı: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aksaray, Gaziantep ve Manisa'daki 3 dosyaya ilişkin bilgi verdi.

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'nün akıbetine ilişkin dosya yeniden ele alındı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve saha çalışmaları kapsamında soruşturma derinleştirildi.

Görgülü'nün ikametinde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla aramalar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüpheli Hava G.'nin ifadesinde olayın meydana gelişine ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda, Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirtilen 3 bilezik ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında Hava G. ve İlhan G. tutuklandı. Görgülü'nün akıbetinin ve olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gaziantep'te 15 yıllık cinayet dosyasında 10 gözaltı

Gaziantep'te 3 Ocak 2011'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosya da yeniden incelendi.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi. Tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler birlikte değerlendirildi.

Bazı şüphelilerin olay günü Kaya'yı takip ettiği ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'da araç parçası cinayetin izini ortaya çıkardı

Manisa'da 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin dosya da yeniden açıldı.

Olayın yeniden canlandırıldığı soruşturmada MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette bulunan bir araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi.

Kamera görüntüleriyle yapılan karşılaştırma sonucunda olay saatinde bölgede bulunan araç belirlendi. Aracın sahibiyle yapılan görüşmede, yan aynanın daha önce değiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Olay tarihinde aracın sahibi olduğu belirtilen R.Ç. yakalandı. R.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gürlek, açıklamasında yıllar sonra elde edilen sonuçların, yeni yöntem ve teknolojilerle delillerin yeniden incelenmesinin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasında sonuç verdiğini belirtti.

Gürlek ayrıca soruşturmaları yürüten Aksaray-Ortaköy, Gaziantep ve Manisa Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonlarda görev alan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.