Bakan Gürlek açıkladı: Fon soruşturmasında kaç kişi hakkında işlem yapıldı?

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemler ve haksız kazançlara yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında açıklama yaptı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların hak ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek amacıyla yürütülen sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

Sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için somut deliller ışığında yürütülen çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.

404 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Soruşturmaların kapsamına ilişkin bilgi veren Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış; 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildiren Gürlek, soruşturmaların tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade etti.

453 kişi ve şirket hakkında mali tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların mali boyutuna yönelik önemli tedbirler alındığını belirten Gürlek, 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verildiğini aktardı.

Gürlek, söz konusu tedbirlerin amacına ilişkin, "Böylece soruşturma konusu mal varlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altına alınması amaçlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

TMSF hesaplarına iadeler sürüyor

Haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaplara yapılan iadelerin devam ettiğini belirten Gürlek, iade süreçlerinin soruşturmalarla eş zamanlı olarak takip edildiğini bildirdi.

Gürlek, "Bununla birlikte, iade edilen tutarlar ile soruşturma kapsamındaki tespitler başsavcılıklarımız tarafından yakından takip edilmekte, adli soruşturmalar da bu süreçle eş zamanlı olarak sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

"Hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız"

Vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız."

Gürlek, "Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.