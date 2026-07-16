Bakan Gürlek, Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı kapsamında 81 ilden gelen 175 Cumhuriyet Başsavcısı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, uygulama birliğinin sağlanması ve sahada karşılaşılan teknik ve hukuki sorunların çözümüne yönelik atılacak adımlar ele alındı. Katılımcılar, uygulamadaki farklılıkların giderilmesi ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik değerlendirmeler yaptı.

Gürlek, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "HSK üyelerimiz, 81 ilimizden 175 Cumhuriyet Başsavcımız ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlarımızla bir araya geldik. Adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, uygulama birliğinin sağlanması, sahada karşılaşılan teknik ve hukuki sorunların çözümüne yönelik atılacak adımları değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimize güven veren, öngörülebilir, hızlı ve etkin bir yargı sistemini güçlendirecek reformlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz"