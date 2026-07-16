Bakan Gürlek: AHBAP soruşturmasında bilirkişi heyeti görevlendirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneğine ilişkin soruşturmaya dair açıklama yaptı.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından milletin fedakarlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağışın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanet olduğunu belirten Gürlek, bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinin, hem kamu vicdanının hem de vatandaşların adalete ve devlete duyduğu güvenin gereği olduğunu vurguladı.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesinin, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Türk milletinin, dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkanını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millet olduğunu hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine, iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde milletimizin kutsal emanetine ilişkin iddialar hukuk zemininde, bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal dayanışmamızın vazgeçilmez unsurlarıdır.

Ancak hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı, algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır."

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddiaların tüm yönleriyle incelendiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bilirkişi heyeti tarafından, bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleri ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacaktır."

Soruşturmanın, hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi gözetilerek, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.