Bakan Gürlek: Avukatlarımız, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul 2 No’lu Baromuz tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni’nde kıymetli hukukçularımızla bir araya geldik. Yargının üç temel unsurundan biri olan savunmayı temsil eden avukatlarımız, hak arama hürriyetinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Avukatlık mesleğinin saygınlığını güçlendirmek, çalışma şartlarını iyileştirmek ve avukatlarımızın adli süreçlere daha etkin katılımını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İstanbul 2 No’lu Baro Başkanımız Yasin Şamlı’yı ve yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik ediyor; tüm avukatlarımıza yeni adli yılda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.