Bakan Gürlek: Baba ve 14 aylık kızını darbeden şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova’da 14 aylık kızıyla birlikte komşusu tarafından darp edilen baba ile ilgili adli sürecin başlatıldığını ve şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yalova'nın Esenköy beldesinde meydana gelen olayda yaralanan baba ve 14 aylık kızına geçmiş olsun dileklerini iletti, acil şifalar diledi.
Açıklamada, Bakan Gürlek, "Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.