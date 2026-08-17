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Bakan Gürlek’ten Alihan Kuriş açıklaması: Dini değerler suç faaliyetlerine kalkan yapılamaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü hakkında, "Herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Gürlek’ten Alihan Kuriş açıklaması: Dini değerler suç faaliyetlerine kalkan yapılamaz
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesinin kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir. Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez. Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir."

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